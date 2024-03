Stand: 07.03.2024 15:57 Uhr Ermittlungen nach frauenfeindlicher Hetze im Internet

Wegen frauenfeindlicher Hetze im Internet haben Polizeikräfte am Donnerstag Häuser und Wohnungen in elf Bundesländern durchsucht - darunter auch in Hamburg. Auf einer Socialmedia-Plattform soll ein Beschuldigter aus Wandsbek eine Bundesministerin öffentlich beschimpft haben. Insgesamt ermittelt die Polizei gegen 37 Verfasser von Hasskommentaren gegen Frauen. Bei Hetze im Netz drohen eine Geldstrafe oder sogar bis zu zwei Jahre Gefängnis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 07.03.2024 | 16:00 Uhr