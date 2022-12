Stand: 09.12.2022 12:00 Uhr Ermittlungen nach Leichenfund in einer Laube in Eißendorf

Die Hamburger Mordkommission ermittelt nach einem Leichenfund in einem Kleingarten in Eißendorf. Dort hatte eine Frau am Donnerstagnachmittag ihren 69-jährigen Lebensgefährten tot im Wohnzimmer des Gartenhauses gefunden. Weil der Mann eine schwere Verletzung am Hals hatte, untersuchen Rechtsmedizinerinnen und -mediziner jetzt, wie er ums Leben kam.

