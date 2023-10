Stand: 16.10.2023 17:58 Uhr Ermittlungen gegegen 18 mutmaßliche Drogendealer

Die Hamburger Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen 18 mutmaßliche Drogendealer. 17 Männer und eine Frau stehen im Verdacht, im großen Stil mit Marihuana und Kokain gehandelt zu haben. Wie die Polizei am Montag bekanntgab, wurden in der vergangenen Woche Wohnungen in elf Hamburger Stadtteilen durchsucht und sechs Personen verhaftet. Dabei wurden neben Drogen auch 11.000 Euro Bargeld sichergestellt.

