Ermittler in Hamburg haben offenbar Anschlag verhindert Stand: 10.12.2021 14:00 Uhr Die Hamburger Polizei hat nach eigenen Angaben einen islamistischen Terroranschlag vereitelt. Ein 20-Jähriger soll Chemikalien für den Bau einer Bombe besessen haben.

Wie Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz mitteilte, wurde der Deutsch-Marokkaner bereits am 26. August in der Hansestadt festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Grote: "Ernster Vorgang"

Der 20-Jährige wollte den Angaben zufolge eine Pistole und Handgranaten kaufen. Dabei geriet er an einen verdeckten Ermittler. Der 20-Jährige hatte im Internet bereits alles für den Bau einer Nagelbombe bestellt. Grote sprach von einem "sehr, sehr ernsten Vorgang". Die potenzielle Sprengkraft der Chemikalien sei geeignet gewesen, jedenfalls im Nahbereich "erhebliche" Zerstörungen anzurichten, sagte der SPD-Politiker. Ein konkretes Anschlagsziel und einen Zeitpunkt für einen möglichen Anschlag wurden nicht genannt.

Vater soll Islamist gewesen sein

Der Vater des 20-Jährigen ist Islamist und kam aus dem Umfeld der Al-Kuds-Moschee (später Taiba-Moschee) vom Steindamm, in der schon die Terrorpiloten vom 11. September 2001 beteten und radikalisiert wurden.

