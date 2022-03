Stand: 17.03.2022 06:24 Uhr Erfolgreicher Abend für die Hamburg Towers im Eurocup

Im Basketball-Eurocup besiegten die Hamburg Towers am Mittwochabend den polnischen Vertreter aus Wroclaw mit 92:86 - und können damit für das Achtelfinale im Wettbewerb planen. Vor gut 900 Fans im Inselpark war es spannend, unnötig spannend aus der Sicht der Towers. Kurz nach der Halbzeitpause hatten die Hamburger schon mit 21 Punkten geführt - und dann saßen ihre Würfe nicht mehr. Die Gäste aus Polen kamen bis auf drei Punkte ran, am Ende reichte es gerade so eben für die Towers. Weil der russische Verein Krasnodar ausgeschlossen wurde, hat Hamburg schon drei Spieltage vor Schluss mindestens Platz Acht in der Gruppe sicher - jedenfalls wenn es beim Ausschluss von Krasnodar bleibt. | Sendedatum NDR 90,3: 17.03.2022 06:00

