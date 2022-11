Stand: 23.11.2022 17:00 Uhr Erfolgreiche Drogenrazzia in Eidelstedt

Die Hamburger Polizei hat am Dienstag eine Razzia bei einem mutmaßlichen Drogendealer in Eidelstedt durchgeführt. Dabei beschlagnahmte sie bei dem 32-Jährigen 12,5 Kilogramm Kokain, Waffen und mehr als 3.000 Euro Bargeld. Der entscheidende Tipp kam von Drogenfahndern aus Schleswig-Holstein. Der Mann sitzt nun in Haft.

