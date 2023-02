Erdbeben: Hamburger Organisationen schicken Hilfsgüter Stand: 09.02.2023 16:31 Uhr Auch in Hamburg wollen viele Menschen den Opfern der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien helfen. Einige Hamburger Organisationen wollen in der kommenden Woche einen Hilfstransport ins Erdbebengebiet schicken.

Mitte kommender Woche soll von Hamburg aus ein Lkw in das Krisengebiet starten. Mit dabei sind drei Hamburger Hilfsorganisationen: Der Hafen hilft, Hanseatic Help und der Hamburger Hilfskonvoi. Dafür können Hamburgerinnen und Hamburger warme Decken, Schlafsäcke und Zelte spenden. Auch der Arbeiter-Samariter Bund in Hamburg-Mitte sammelt für einen Hilfstransport. Hier können beispielsweise warme Bekleidung, Verbandmaterial und Medikamente abgegeben werden.

DRK schickt am Freitag Hilfsmittel in die Türkei

Schon am Freitagmorgen startet außerdem das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit einem Lkw von Hamburg aus in Richtung Türkei. Beladen wird er aber erst im DRK-Katastrophenschutzlager in Ludwigsfelde, südlich von Berlin. Laut DRK werden die zwei ehrenamtlichen Fahrer rund eine Woche lang unterwegs sein.

Vorwürfe gegen die türkische Regierung

Unterdessen warf der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Kazim Abaci der türkischen Regierung vor, Infrastrukturen in von Kurden und Aleviten bewohnten Regionen vernachlässigt zu haben. Das habe Leben gekostet, der türkische Staat habe dies mutwillig in Kauf genommen, so der SPD-Politiker. Ähnlich hatte sich auch schon Cansu Özdemir aus der Linksfraktion geäußert. Sie selbst hat durch das Erdbeben Angehörige verloren und bangt noch um verschüttete Verwandte.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.02.2023 | 17:00 Uhr