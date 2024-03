Stand: 11.03.2024 13:42 Uhr Entführtes Kind aus Hamburg-Heimfeld in Polen aufgetaucht

Nach einem Kindesentzug in Hamburg-Heimfeld ist das zwei Jahre alte Mädchen jetzt in Polen wieder aufgetaucht. Laut Staatsanwaltschaft wurde das Kind dort wohlbehalten am Wohnsitz des Vaters angetroffen. Der 41-Jährige hatte seine Tochter am vergangenen Freitag gewaltsam aus der Wohnung der Mutter in Heimfeld geholt. Dabei wurde auch Reizgas versprüht und ein Bekannter der Mutter wurde durch ein Messer verletzt. Bisher ist unklar, wie es weitergeht. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben noch, wer von den Eltern das Sorgerecht hat.

