Hamburg: Entflohener Häftling zurück in JVA Fuhlsbüttel Stand: 19.03.2022 09:49 Uhr Eine Woche war er auf der Flucht, nun sitzt Karl L. wieder in der JVA Fuhlsbüttel. Der 53-Jährige war zuvor bei einem begleiteten Ausgang entwischt.

Nach seiner siebentägigen Flucht stellte der Häftling sich am Freitag. Der 53-Jährige meldete am Eingang der JVA Fuhlsbüttel. Vor einer Woche hatte die Anstalt dem Mann einen mehrstündigen begleiteten Ausgang in Billstedt erlaubt, auf dem Rückweg konnte er aber entwischen. Eine erste Verfolgungsjagd und Fahndung blieben erfolglos.

Nicht die erste Flucht des Häftlings

Karl L. konnte in den vergangenen Jahren mehrfach flüchten, zuletzt während eines Ausgangs vor einem Jahr. Nach einem Gerichtsbeschluss im September 2021 muss die JVA dem verurteilten Schwerverbrecher wieder begleitete Ausgänge genehmigen. Sie sollen ihn auf Leben in der Gesellschaft nach der Haft vorbereiten. Karl L. war 2008 wegen Raubes und räuberischer Erpressung zu fünf Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

