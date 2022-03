Entflohener Häftling löst Debatte über Sicherheitsmängel aus Stand: 17.03.2022 20:14 Uhr Mit Hochdruck fahndet die Hamburger Polizei nach dem entflohenen Häftling Karl L. Der 53-Jährige konnte vor knapp einer Woche in Billstedt entwischen, nun haben die Beamten und Beamtinnen möglicherweise einen Fluchtwagen beschlagnahmt.

Bei einer Verkehrskontrolle hatten Polizistinnen und Polizisten am Mittwochabend ein Auto angehalten. Als sie sich dem Wagen näherten, raste der Fahrer davon. Nach Angaben der Polizei saß höchstwahrscheinlich der flüchtige Häftling Karl L. am Lenkrad. Mit dem Polizeihubschrauber Libelle, zahlreichen Streifenwagen und auch Spürhunden nahmen die Einsatzkräfte die Verfolgungsjagd auf - ohne Erfolg jedoch. Der Fahrer konnte aus dem Wagen flüchten und offenbar durch die Gärten an der Hollestraße in Billstedt entkommen. Den Wagen, mit Ratzeburger Kennzeichen, hatte der Mann vermutlich von einem Bekannten geliehen.

Nicht die erste Flucht des Häftlings

Karl L. sitzt eigentlich wegen Raubes und räuberischer Erpressung in der Sicherungsverwahrung in Santa Fu ein. Ihm gelang am vergangenen Freitag die Flucht bei einem begleiteten Ausgang in Billstedt. Der verurteilte Schwerverbrecher ist in den vergangenen Jahren bereits mehrfach entkommen. 2017 machte er sich auf dem Weg zu seinem Therapeuten aus dem Staub. Und im vergangenen Jahr kehrte er von einem Ausgang nicht zurück. Das SEK nahm ihn schließlich einige Tage später fest.

Debatte über Sicherheitsmängel

Der Fall hat nun eine große Debatte in der Politik ausgelöst. Dabei geht es um mögliche Sicherheitsmängel bei der Justiz und die Frage, warum Karl L. wieder Freigang hatte, obwohl er schon mehrfach fliehen konnte. Das zuständige Landgericht hatte "die Lockerungen als verantwortbar angesehen" teilte die Justizbehörde auf Anfrage mit.

Grüne sehen keinen Handlungsbedarf

In der Grünen Fraktion sieht man vorerst keine Handlungsbedarf. Solche Entscheidungen für einen Freigang seien immer Prognoseentscheidungen, die seien naturgemäß immer mit Unsicherheiten behaftet, sagt Lena Zagst, Sprecherin der Justizbehörde. Es sei nach Recht und Gesetz gehandelt worden, insofern gebe es einen Anlass für weitere politische Handlungen.

Junge Liberale: Fehleinschätzung der Sitution

Die Opposition hingegen beklagt schon länger Misstände, zum Beispiel durch fehlende Stellennachbesetzungen in der Justizbehörde. "Aus unserer Sicht war es eine klare Fehleinschätzung, dass nur ein Vollzugsbeamter mitgekommen ist", findet Carl Coste, Landesvorsitzender der Jungen Liberalen. Gerade bei jemandem, der schon mehrfach aufgefallen sei, sei das nicht nachvollziehbar.

Begleiteter Freigang war gerichtlich erlaubt

Sicherungsverwahrte haben andere Rechte als Häftlinge, weil sie ihre Strafe bereits abgesessen haben. Dazu gehören unter anderem auch Freigänge. Die können laut Justizbehörde begleitet, gefesselt oder auch alleine stattfinden. Trotz seiner zahlreichen Fluchten hatte ein Gericht zuletzt wieder Begleitausgänge für Karl L. erlaubt.

