Enteignung: Hamburgs Wohnbranche skeptisch

Das Berliner Volksbegehren zur Enteignung von großen Wohnungskonzernen hat heftige Diskussionen über die Hauptstadt hinaus ausgelöst - auch in Hamburg. Sowohl beim ansässigen Grundeigentümerverband als auch dem Mieterverein zu Hamburg stößt der Vorstoß auf Skepsis. Beide halten Enteignungen nicht für ein taugliches Mittel.

Hamburgs Verbände gegen Enteignung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.04.2019 13:00 Uhr Autor/in: Postelt, Reinhard Die Berliner Debatte über die Enteignung großer Wohnungskonzerne stößt bei Hamburgs Wohnungs-Verbänden auf Skepsis. Grundeigentümerverband und Mieterverein halten die Forderung nicht für ein taugliches Mittel.







Flomm: Enteignung bringt keine Entlastung

Der Vorsitzende des Grundeigentümerverbands in Hamburg, Torsten Flomm, sagte NDR 90,3, mit der staatlichen Übernahme von bestehenden Wohnungen könne keine einzige neue Wohnung geschaffen werden. "Das heißt, es tritt keine Entlastung am Wohnungsmarkt ein", so Flomm. Bei einer solchen Maßnahme müsse der Berliner Senat geschätzt 30 Milliarden Euro an Besitzer zahlen und hätte in der Folge zu wenig Geld für sozialen Wohnungsbau.

Chychla: Effektive Mietpreisbremse als Alternative

Der Chef des Mietervereins, Siegmund Chychla, betonte, dass in Hamburg Wohnungswirtschaft, Mieterverein und Senat in einem Bündnis sitzen. Enteignung sei deshalb akut kein Thema. Allerdings zeige die Forderung, dass die Wohnungspolitik in den letzten Jahren versagt habe. Um den Wohnungsmarkt zu entspannen, muss laut Chychla die Mietpreisbremse effektiver gestaltet werden. Die Kosten-Umlage für Modernisierungen dürfe zudem nicht so hoch ausfallen.

CDU und FDP warnen

Die Hamburger CDU warnte vor "sozialistischen Enteignungsplanspielen". Diese seien Gift für den Wohnungsmarkt, sagte der Stadtentwicklungsexperte der Bürgerschaftsfraktion, Jörg Hamann, am Montag. "Der laute Ruf nach Enteignung ist populistisch und käme uns teuer zu stehen, wenn Eigentümer durch milliardenschwere Zahlungen entschädigt werden müssten", sagte auch sein FDP-Kollege Jens Meyer.

SPD: Kommt für Hamburg nicht infrage

SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf hatte zuvor Verständnis für das in Berlin laufende Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne geäußert. "Angesichts des Verhaltens der Deutschen Wohnen kann man emotional die Enteignungsdiskussion in Berlin verstehen", schrieb er bei Twitter, bezweifelte aber zugleich, ob es "wirklich sinnvoll ist, dass das hoch verschuldete Berlin diesen Spekulanten nun Milliarden zahlt, ohne dass damit neuer dringend benötigter Wohnraum entsteht". Für die Hansestadt kämen Enteignungen ohnehin nicht in Frage, sagte Kienscherf am Montag. "In Hamburg haben wir mit der SAGA und unseren Genossenschaften zum Glück eine ganz andere Situation und müssen diese drastischen Mittel nicht in Erwägung ziehen."

