Engländer in Hamburg: Keinen Bock auf Brexit von Bert Beyers

"Sie sind bestimmt schon der 20. Brite heute", sagt die Mitarbeiterin im Hamburger Einwohner-Zentralamt zu Ian Bennett und überreicht ihm dem Antrag, um die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. Die Zeit drängt, Stichtag ist der 29. März. Das ist der Tag, an dem Großbritannien die EU ursprünglich verlassen wollte. Bis zu diesem Tag können Briten den Antrag in Hamburg stellen. Die Zahl der Anträge auf Einbürgerung von britischen Staatsbürgern ist in diesem Jahr noch mal deutlich gestiegen. Bis Ende Februar waren es fast 200, Tendenz steigend. In Hamburg leben rund 4.000 Staatsbürger mit britischem Pass.

"Wie haben Sie denn den hier reingeschmuggelt?", fragt ein anderer Behördenmitarbeiter - und deutet auf "Polly", den kleinen Hund von Ian Bennett. Nach Polly habe am Eingang des Gebäudes in der Nähe des Wandsbeker Marktplatzes niemand gefragt, sagt er lachend.

Erfolgreich verdrängt

Ian Bennett hat einen Brief von Olaf Scholz in der Tasche. Darin hat der ehemalige Erste Bürgermeister dem Englischlehrer und Übersetzer nahegelegt, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Das ist nun schon eine Weile her. Scholz ist mittlerweile in Berlin, Ian Bennett immer noch in Hamburg. Er konnte sich bislang nicht zu dem Schritt durchringen. Nun herrscht im Einwohner-Zentralamt Hochbetrieb. "Die haben auch keinen Bock auf Brexit mehr", sagt Ian Bennett. "Ich sowieso nicht." Bislang hat er das Thema erfolgreich verdrängt. Als Engländer werde er fast täglich darauf angesprochen. Langsam nerve es.

Zwei Zuhause

Wenn Ian Bennett zu seinen Eltern nach England fliegt, dann geht es "nach Hause". Zurück nach Hamburg geht es ebenfalls "nach Hause". Die englische Staatsbürgerschaft kann er behalten. Die deutsche Staatsbürgerschaft ist für ihn erstmal ein Papier, das ihm erlaubt, sein Leben wie gehabt weiterzuführen. "Ich fühle mich nicht als Verräter, es ist nur eine Verwaltungsmaßnahme."

Zum ersten Mal war der Englänger 1992 als Austauschschüler in Deutschland, damals im Alter von 17 Jahren. Seit 2005 lebt er nun in Hamburg. Er ist mit einer Deutschen verheiratet. Hamburg ist der gemeinsame Lebensmittelpunkt des Paares, hier wollen sie auch Kinder großziehen.

Schimpfen ist keine Lösung

Die meisten britischen Freunde von Ian Bennett In Hamburg lassen kein gutes Haar am Brexit - und an den Menschen, die dafür gestimmt haben. "Aber das ist auch keine Lösung. Wenn man nur schimpft, hat man kein Verständnis für die Spaltung in England." Er kommt aus der Stadt Wigan in der Nähe von Liverpool. Dort haben mehr als 60 Prozent für den Brexit gestimmt. Die Spaltung geht quer durch Familien, durch Nachbarschaften und Parteien, das ist es, was ihn umtreibt: "Mein Land ist ein bisschen kaputt" - und es sei schwer, nun wieder eine Brücke zwischen den verschiedenen Lagern zu bauen.

Schade, schade

Selber hat Ian Bennett nicht an dem Referendum teilgenommen. Er durfte nicht, war schon zu lange in Hamburg. Er hätte es auch nicht gewollt. Für ihn war das eine Sache der Briten auf der Insel. Was ihn traurig stimmt ist, dass die nächste Generation in England es nicht mehr so einfach haben wird, als Europäer in anderen Ländern der EU zu leben, so wie er - das sei schade.

Fünf WM-Titel

An den Hamburgern mag er den respektvollen Umgang miteinander und die Informiertheit der Menschen. Was ihm manchmal fehlt, ist der englische Humor. Mittlerweile sieht er auch Vorteile in der doppelten Staatsbürgerschaft. England war einmal Fußballweltmeister, Deutschland viermal. Er selber bringt es nun also auf fünf Titel.

Bis Ian Bennett kommende Woche seinen Antrag zur Einbürgerung abgibt, muss er noch ein wenig Papierkrieg erledigen: Heiratsurkunde, Einkommensbescheid und vielleicht muss er auch noch einen Test ablegen. Eine der möglichen Fragen hat die Mitarbeiterin im Einwohner-Zentralamt schon verraten: Wie viele Bundesländer hat Deutschland?

