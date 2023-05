Stand: 11.05.2023 20:13 Uhr Energiewendebeirat fordert mehr Tempo bei Klimaprojekten

Der Hamburger Energiewendebeirat fordert beschleunigte Planungs- und Genehmigungsverfahren für Klimaprojekte. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung empfiehlt er sieben zentrale Punkte für die Energiewende, unter anderem die deutliche Priorisierung von Großprojekten, eine bessere Koordination und mehr Personal in Genehmigungsbehörden. Der Beirat wurde vor drei Jahren von der Umweltbehörde eingerichtet. Zu den ständigen Mitgliedern zählen Vertreterinnen und Vertreter von Umweltverbänden, Bürgerschaftsfraktionen und Gewerkschaften.

