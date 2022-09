Stand: 15.09.2022 08:00 Uhr Energiesparplan: Mehrere Brunnen in Hamburg werden abgeschaltet

Nachdem im Zuge des Energiesparplans des Hamburger Senats vor rund zwei Wochen bereits frühzeitig der Betrieb der Alsterfontäne eingestellt wurde, werden am Donnerstag weitere Brunnen abgeschaltet: Darunter fallen unter anderem der Brunnen im Innenhof des Rathauses, am Platz der Republik in Altona und am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bergedorf. Außerdem wurde die Saison für die Wasserlichtkonzerte in Planten und Blomen vorzeitig beendet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.09.2022 | 06:00 Uhr