Live-Chat: Ihre Fragen zum Energiesparen, Gas- und Stromverträgen Stand: 19.10.2022 06:00 Uhr Die Energiekosten explodieren, gleichzeitig steuert die Politik mit einer Gaspreisbremse gegen. Wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher im Umgang mit Strom- und Gasversorgern verhalten sollten und wie sie vernünftig Energie sparen, darum geht es im Experten-Chat auf NDR.de.

Viele Hamburger Haushalte haben sie schon bekommen: die Rechnungen ihrer Energieversorger mit den Vorauszahlungen für das kommende Jahr. Andere erwarten die Rechnungen in diesen Tagen. Was Gas-, Strom und Öl-Kundinnen und -Kunden tun können, wenn die Kosten steigen, das ist Thema im Live-Video-Chat bei NDR.de auf dieser Seite am 24. Oktober ab 20.15 Uhr.

Gas- und Stromverträge überprüfen

Gast beim Videochat ist Jan Bornemann von der Rechtsberatung der Verbraucherzentrale Hamburg. Sein Spezialgebiet sind die Verträge der Energieversorger und worauf man beim Abschluss eines Vertrages achten muss, welche Rechte Verbraucherinnen und Verbraucher haben, wenn die Versorger die Verträge kündigen oder Preise hoch setzen.

Energiesparen und richtig heizen

Auch wie man Energie spart, wie man vernünftig heizt, ohne dass Schimmel in der Wohnung entsteht, ist Thema beim Video-Chat. Diese Fragen beantwortet Energie-Experte Jan-Peter Peters, ebenfalls von der Verbraucherzentrale. Welche neuen Geräte sparen Energie und in welchen Fällen ist eine Neu-Anschaffung sinnvoll? Wie überprüft man den eigenen Stromverbrauch? Und: Wie sinnvoll sind Thermostate für die Heizkörper? Diese und andere Fragen können Sie schon jetzt an Jan Borneman das Experten-Team der Verbraucherzentrale richten.

Eine Auswertung des Gesprächs finden Sie am 25. Oktober im Laufe des Tages unter NDR.de/Hamburg sowie in der NDR Hamburg App.

Haftungsausschluss



Die von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal bereitgestellten Informationen aus dem Chat mit der Expertin oder dem Experten sind ausschließlich zu Informationszwecken bestimmt und ersetzen in keinem Falle eine persönliche Beratung. Vielmehr dienen die hier erteilten Auskünfte und Inhalte der allgemein unverbindlichen Unterstützung und Information des Ratsuchenden oder der Ratsuchenden.



Da der Expert*innen-Chat und die bereitgestellten Informationen lediglich der allgemeinen Information dienen, ist die Geltendmachung des Ersatzes von Schäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen, direkt oder indirekt, mittelbar oder unmittelbar, entstehen, ausgeschlossen.



Nach dem Expert*innen-Chat ist das Video online abrufbar. Der Inhalt kann in den Suchergebnissen von Google oder anderen Suchmaschinen erscheinen und auf Internetseiten von Dritten verlinkt werden. Wer seine Privatsphäre schützen möchte, kann unter einem Pseudonym am Chat teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.10.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Heizen Strom Energiekrise Energie Gaspreis