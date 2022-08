Stand: 27.08.2022 10:49 Uhr Energiepauschale: Seniorenbeirat ruft zur Demo auf

Unter dem Motto "Lasst uns Alte nicht (er)frieren! Energiepauschale für alle!" ruft der Bezirksseniorenbeirat Hamburg-Mitte am Sonnabendmittag zu einer Demonstration auf. Los geht es um 13 Uhr am Hauptbahnhof. Die Initiatoren fordern, dass auch Menschen im Ruhestand und Studierende die Energiepauschale des Bundes in Höhe von 300 Euro bekommen sollen. Der einmalige Betrag wird im September über den Arbeitgeber an Berufstätige ausgezahlt. | Sendedatum NDR 90,3: 27.08.2022 11:00

