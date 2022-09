Ende des Tankrabatts: Spritpreise in Hamburg deutlich höher Stand: 01.09.2022 09:56 Uhr Der Tankrabatt ist am 1. September ausgelaufen - und das macht sich schon am frühen Donnerstagmorgen deutlich bemerkbar. Die Deutsche Presse-Agentur hat die Preise an 400 Tankstellen überprüft, darunter auch viele in Hamburg.

Demnach kostet Superbenzin der Sorte E10 fast überall wieder mehr als zwei Euro. Dies war laut ADAC am Mittwochmorgen noch bei noch keiner untersuchten Tankstelle der Fall gewesen. Diesel dagegen kostete bereits am Mittwoch an der Mehrheit der untersuchten Tankstellen mehr als 2 Euro. Am Donnerstag lag der Preis bei einem Großteil der Tankstellen deutlich jenseits von 2,10 Euro.

AUDIO: An den Tankstellen wird es teurer (1 Min) An den Tankstellen wird es teurer (1 Min)

Allerdings waren die Preise in den vergangenen zwei Wochen bereits deutlich in die Höhe gegangen.

Der Tankrabatt hatte Diesel-Kraftstoff um 16,7 Cent pro Liter (inklusive Umsatzsteuer) vergünstigt. Bei Benzin war die Energiesteuer um 35,2 Cent je Liter gesenkt worden. Er galt vom 1. Juni bis zum 31. August.

