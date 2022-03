Ende März: Sperrung einer Fahrbahn der A7 Richtung Norden Stand: 12.03.2022 19:44 Uhr Von Freitagabend bis Montagmorgen dauert die Sperrung der Fahrbahn Richtung Norden zwischen Waltershof und Heimfeld. Die Sperrung für das Projekt Hochstraße Elbmarsch beginnt am 25. März um 22 Uhr.

Für das Projekt Hochstraße Elbmarsch ist die Sperrung der Strecke zwischen Waltershof und Heimfeld notwendig. Hintergrund ist die Erweiterung der Autobahn 7 auf der rund 3,5 Kilometer langen Hochstraße von sechs auf acht Fahrstreifen. Die meisten neuen Brückenpfeiler sind bereits gebaut. Die Sperrung am Wochenende soll dafür genutzt werden, um mit Hilfe von zwei Auto-Kränen fertige Träger anzubringen.

Sperrung startet Freitag 22 Uhr

Das Wochenende wird für die Sperrung genutzt, weil an ihm auch die Hafenbahn gesperrt ist. Die Sperrung der Fahrbahn Richtung Norden (Flensburg) beginnt am Freitag um 22 Uhr zwischen den Anschlussstellen HH-Waltershof und HH-Heimfeld. In Heimfeld ist die Auffahrt Richtung Flensburg schon eine Stunde früher ab 21 Uhr gesperrt. Umleitungen sind ausgeschildert. Wer in die Hamburger Innenstadt möchte, sollte Alternativen wie Bus und Bahn prüfen, teilte die Autobahn GmbH Nord am Montag mit. Die Sperrung endet am Montag, 28. März um 5 Uhr.

Umleitungen

Ab der Anschlussstelle HH-Heimfeld gibt es die U27 zur Waltershofer Straße, man muss dann der U21 folgen über den Vollhöfner Weiden folgen und die Finkenwerder Straße bis zur Anschlussstelle HH-Waltershof. Dort fährt man zurück auf die A7 Richtung Norden/Flensburg. Für Fahrten Richtung Innenstadt gibt es an der Anschlussstelle HH-Heimfeld zusätzlich die Umleitung U7 über die Bundesstraße 73 und die Bundesstraße 75 bis zu den Elbbrücken. Von dort kann man sich dann Richtung Innenstadt orientieren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Hamburg Staus, Baustellen, Gefahrenhinweise und Behinderungen auf den Straßen - die aktuelle Verkehrslage in und um Hamburg. mehr Autobahn 7: Der große Ausbau im Norden Die A 7 in Hamburg wird ausgebaut. NDR.de informiert über das Bauprojekt und die aktuelle Verkehrslage. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.03.2021 | 06:00 Uhr