Emotionale Debatte in der Hamburgischen Bürgerschaft Stand: 20.10.2021 15:47 Uhr "Hamburgs Ampel steht auf Grün" - unter diesem Motto diskutiert die Hamburgische Bürgerschaft zur Stunde über das Thema Verkehr in der Hansestadt.

Vor einer Woche hat Hamburg den Internationalen Verkehrskongress ITS zu Gast gehabt. Die Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg sieht darin eine indirekte Bestätigung dafür, dass Hamburg in der Verkehrspolitik vieles richtig macht - von der digitalen S-Bahn bis hin zu Elektro-Shuttles. "Es geht darum, dass der motorisierte Individualverkehr erheblich reduziert wird", sagt Jasberg. Und zwar, um den Klimaschutz voranzutreiben. Dieses Ziel unterstützt auch die SPD.

AUDIO: Verkehrsdebatte in der Bürgerschaft (1 Min) Verkehrsdebatte in der Bürgerschaft (1 Min)

CDU-Kritik: Erst aktuelle Probleme beheben

Von den Oppositionsparteien hingegen kommt harsche Kritik. Richard Seelmaecker von der CDU etwa sieht schon eine gewisse Realitätsferne in dem Titel der Debatte. "Bevor wir überhaupt über grüne Ampeln und zukünftige Entwicklungen fabulieren - wäre es da nicht hilfreich, wenn wir erst einmal über rote Ampeln und das Verkehrschaos heute hier in der Stadt sprechen?", ereifert er sich. Und der AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann meint, zu welcher Tages- und Nachtzeit man auch in der Stadt unterwegs sei, alle 200 Meter spätestens stünde man vor einer roten Ampel.

Linke: Individualverkehr vermeiden

Die Linksfraktion fordert vom Senat, nicht auf neue U-Bahnen und computergesteuerte Autos zu warten - und fordert stattdessen ein Tempo 30 in der gesamten Stadt und zwar sofort. Außerdem habe der ITS-Kongress in der vergangenen Woche viele intelligente Lösungen gezeigt, wie immer mehr Autoverkehr zu bewerkstelligen sei, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der Linken, Heike Sudmann. Dies sei jedoch der falsche Ansatz. "Die Frage muss doch lauten: Wie kann man immer mehr Autos und immer mehr Individualverkehr vermeiden?", so Sudmann. Auch die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels kommt auf den ITS-Kongress zu sprechen. Der sei zwar ein Riesenerfolg gewesen, dennoch sei eine intelligente Verkehrspolitik genau das, was der Stadt fehle.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Abgeordneten unter anderem mit der gesundheitlichen Versorgung in sozial benachteiligten Stadtteilen, der U-Bahn-Anbindung Wilhelmsburgs und der Förderung von Überschwemmungsschutzmaßnahmen.

Weitere Informationen ITS-Kongress in Hamburg endet mit Teilnehmerrekord Mehr als 13.000 Gäste kamen zum weltgrößten Verkehrskongress nach Hamburg. Veranstalter und Senat sind zufrieden. (15.10.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.10.2021 | 15:00 Uhr