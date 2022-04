Stand: 03.04.2022 08:40 Uhr Elternkammer begrüßt gelockerte Maskenpflicht

Ab Montag wird an Hamburgs Schulen die Maskenpflicht gelockert. Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte dürfen die Maske am Platz abnehmen. Die Hamburger Elternkammer hat diesen Schritt jetzt begrüßt. Viele Eltern und Schüler würden sich nach Normalität sehnen, so die Vorsitzende Alexandra Fragopoulos. Um aber zu vermeiden, dass Schulen wieder schließen müssen, sei nur ein vorsichtiges und umsichtiges Öffnen möglich.| Sendedatum NDR 90,3: 03.04.2022 09:00

