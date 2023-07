Stand: 04.07.2023 06:24 Uhr Elfjähriger in Ohlsdorf von Auto angefahren

In Ohlsdorf ist am frühen Montagabend ein Elfjähriger angefahren worden. Der Junge fuhr mit seinem Fahrrad plötztlich zwischen parkenden Autos auf die Straße Am Hasenberge. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil er einen Helm trug, wurde er nicht lebensgefährlich verletzt.

