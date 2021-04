Elektronische Spürnasen überprüfen Gasnetz Stand: 09.04.2021 08:08 Uhr Ist die noch ganz dicht? Diese Frage wollen in den kommenden Wochen die Mitarbeitenden von Gasnetz Hamburg beantworten, wenn sie die Gasleitungen in 14 Stadtteilen untersuchen.

Knapp 2.100 Kilometer Gasleitungen verlaufen in der Erde in Hamburg. Mit elektronischen Spürnasen werden jetzt die Strecken in Groß Flottbek, Niendorf, Othmarschen, Rissen, Sasel, Eimsbüttel, Hoheluft-West, Ottensen, Altengamme, Farmsen-Berne und Volksdorf genauer untersucht.

Eine Messsonde saugt die Luft direkt über dem Boden ein und untersucht sie dann sehr genau: Das Gerät soll anschlagen, wenn unter einer Million Luftpartikeln auch nur eines von ausströmendem Gas stammt.

15.000 Hausanschlüsse werden untersucht

Außerdem sollen in diesem Jahr rund 15.000 Hausanschlüsse und Gaszähler auf ihre Dichtigkeit überprüft werden. "Selbstverständlich halten wird die strengen Hygienevorschriften dabei ein", versicherte Michael Nielsen von Gasnetz Hamburg. Außerdem weist er darauf hin, dass sich die Monteure und Monteurinnen ausweisen werden.

Sollten es die derzeit hohen Infektionszahlen zulassen, werden die Spürnasen in diesem Jahr auch noch in Billstedt, Marmstorf und St. Pauli unterwegs sein.

