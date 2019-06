Stand: 21.06.2019 06:40 Uhr

Elbvertiefung: Umweltverbände fordern Bagger-Stopp

"Stinkende" Protestaktion: Das Bündnis "Lebendige Tideelbe" aus BUND, NABU und WWF hat am Donnerstag 150 Kilogramm toten Fisch vor der Hamburger Wirtschaftsbehörde abgekippt. Damit wollten sie für einen Stopp der Baggerarbeiten in der Elbe in den Sommermonaten demonstrieren.

Braasch: "Vermeidbare Belastung"

Vertreter von BUND, NABU und WWF übergaben der Behörde außerdem einen Antrag, in dem eine entsprechende Regelung auch in den Plänen zur Elbvertiefung gefordert wird. Abgesehen von der verheerenden Wirkung der Elbvertiefung auf das Ökosystem seien die Baggerarbeiten in sauerstoffarmen Perioden eine vermeidbare und damit nicht zu tolerierende Belastung, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Manfred Braasch.

Fischsterben in der Elbe steigt an Hamburg Journal - 26.06.2019 19:30 Uhr Das Fischsterben in der Elbe zwischen Hamburger Hafen und Wedel steigt weiter an. Grund: Die hohe Wassertemperatur und die Zunahme von Algen verbrauchen zu viel Sauerstoff.







4 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Baggerarbeiten bei niedrigem Sauerstoffgehalt aussetzen

Videos 02:02 NDR 90,3 Darum geht's: Elbvertiefung NDR 90,3 Die erneute Elbvertiefung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen der Hafenwirtschaft und Umweltschützern. Doch warum ist sie überhaupt notwendig und was genau passiert da? Video (02:02 min)

Durch die beim Ausbaggern entstehende Trübung des Wassers werde der Sauerstoffgehalt der Elbe weiter gesenkt. Die im Hafenbereich im Beifang enthaltenden toten Fische sprächen eine deutliche Sprache, so Braasch. Dort laufen derzeit Baggerarbeiten zum Fahrrinnenerhalt. Die Umweltschützer fordern, dass alle Baggerarbeiten eingestellt werden, sobald der Sauerstoffgehalt unter vier Milligramm pro Liter fällt - und einen Aufschub der demnächst geplanten Arbeiten für die Elbvertiefung. Eigentlich sollen Baggerschiffe in einigen Wochen damit beginnen, die Fahrrinne zwischen Wittenbergen und Wedel zu verbreitern.

Grenzwerte unterschritten

Sauerstoffwerte unter vier Milligramm pro Liter sind kritisch - und seit rund drei Wochen liegt der Wert an der Station Seemannshöft laut Braasch darunter. Insbesondere die Jungstadien von Fischen würden diese Werte nicht vertragen.

Die Hafenverwaltung HPA hatte die routinemäßigen Baggerarbeiten im Hafen bereits eingestellt, um nicht noch mehr Schlick aufzuwirbeln und die Situation zusätzlich zu verschärfen. In Randbereichen des Hafens gab es daraufhin Klagen von Unternehmen, weil die Tiefe an ihren Liegeplätzen wegen auftürmendem Sand und Schlick nicht mehr ausreiche.

Umweltschutz: Demo gegen Elbervertiefung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.06.2019 14:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Das Bündnis "Lebendige Tideelbe" aus BUND, NABU und WWF fordert, dass die Elbvertiefung ausgesetzt wird. Um ihren Protest zu unterstreichen, kippten die Umweltschützer am Mittag tote Elb-Fische vor der Wirtschaftsbehörde aus.







1 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.06.2019 | 06:00 Uhr