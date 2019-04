Stand: 09.04.2019 15:30 Uhr

Elbvertiefung: Beschwerde zurückgezogen

Der Weg für die Elbvertiefung ist frei. Nach einigen kartellrechtlichen Streitigkeiten können die Bagger nun kommen. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) werde den Baggerauftrag in Höhe von 238 Millionen Euro an die Bietergemeinschaft Nordsee-Dredging International vergeben, teilte die Behörde am Dienstag in Bonn mit. Zuvor hatte ein niederländisches Unternehmen, das bei der Auftragsvergabe unterlegen war, seine Beschwerde und den Antrag auf aufschiebende Wirkung beim Oberlandesgericht Düsseldorf zurückgenommen.

Doch wieder grünes Licht für Elbvertiefung NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.04.2019 16:00 Uhr Autor/in: Andreas Gaertner Eine niederländische Baggerfirma hat ihre Beschwerde gegen den Beginn der Arbeiten für die Elbvertiefung zurückgezogen. Andreas Gaertner berichtet.







"Wir haben nie daran gezweifelt, dass wir die zentralen Baggerarbeiten planmäßig im zweiten Quartal dieses Jahres erteilen können", sagte Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Die Beschwerde des unterlegenen Unternehmens hätte die Bauarbeiten um Monate verzögern können, wenn sie erfolgreich gewesen wäre.

Westhagemann: Ende des Jahres erste Erleichterungen

Das gesamte Baggervolumen betrage rund 32 Millionen Kubikmeter. Begonnen werde mit der Verbreiterung und der Herstellung der Begegnungsbox bei Wedel. Damit werde es Ende des Jahres erste Erleichterungen für die Schifffahrt auf der Elbe geben, erklärte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).

Was passiert bei der Elbvertiefung? NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 14.03.2019 12:00 Uhr Autor/in: Jähn, Thomas Die erneute Elbvertiefung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen der Hafenwirtschaft und Umweltschützern. Doch warum ist sie überhaupt notwendig und was genau passiert da?







