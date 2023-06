Stand: 17.06.2023 20:55 Uhr Elbtunnel: Starkregen sorgt für Überspülung

Auf der Autobahn 7 in Hamburg ist es am Sonnabend wegen Starkregens zu Behinderungen gekommen. Die Fahrbahn Richtung Norden hinter dem Elbtunnel wurde überspült und gesperrt. Die Autos wurden an der Anschlusstelle Hamburg-Othmarschen ab- und wieder aufgeleitet. So umging der Verkehr das in der Senke stehende Wasser. Wegen der Behinderungen staute sich der Verkehr vor dem Elbtunnel Richtung Norden ab Hamburg-Hausbruch auf etwa acht Kilometern. Aktuelle Verkehrsmeldungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.06.2023 | 20:00 Uhr