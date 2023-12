Elbtower: Wichtigste Signa-Tochter reicht Insolvenzantrag ein Stand: 28.12.2023 13:32 Uhr Die Pleitewelle bei der österreichischen Signa-Gruppe, die unter anderem den Elbtower in Hamburg verantwortet, reißt nicht ab. Jetzt gehen auch ihre zwei wichtigsten Immobiliengesellschaften in die Insolvenz.

In den vergangenen Wochen hatte bereits die Dachgesellschaft des Unternehmens ein Insolvenzverfahren beantragt, die sogenannte Signa-Holding. Auch mehrere Tochterfirmen aus dem großen und relativ unübersichtlichen Firmengeflecht sind bereits insolvent und können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Mit der Signa-Prime folgt nun das Kernstück des Unternehmens, sie verantwortet zahlreiche Luxusimmobilienprojekte - beispielsweise das Alsterhaus in der Hamburger Innenstadt, den im Bau befindlichen Hamburger Elbtower, aber auch das KaDeWe in Berlin. Die Immobilien werden auf einen Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt.

Antrag auf Sanierung in Eigenverantwortung

Beantragt wurde eine Insolvenz in Eigenverantwortung. Das bedeutet, dass das Management an Bord bleibt und die betroffenen Firmenteile auf eigene Faust saniert. Dabei würde ein Aufpasser von außen, der sogenannte Sachverwalter, die Signa engmaschig kontrollieren. Ziel eines solchen Verfahrens ist es, ein Unternehmen Schritt für Schritt von seinen Schulden zu befreien, um es so wieder zukunftsfähig zu machen. Welche Auswirkungen der Insolvenzantrag in Eigenverwaltung etwa auf den Bau des Hamburger Elbtowers hat, lässt sich aktuell noch nicht einschätzen.

