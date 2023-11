Stand: 16.11.2023 11:42 Uhr Elbtower-Bauherr Signa Prime Selection sucht Investoren

Die Immobiliensparte des angeschlagenen österreichischen Signa-Konzerns sucht nach Investorengeldern. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will die Signa Prime Selection in den kommenden Monaten zwei Milliarden Euro aufbringen. Bloomberg beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Signa Prime Selection gehört unter anderem der Elbtower in Hamburg. Dort ruhen seit einigen Wochen die Bauarbeiten.

