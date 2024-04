Stand: 16.04.2024 19:11 Uhr Elbkinder-Kitas: Warnstreik des Küchen- und Reinigungspersonals

Das Küchen- und Reinigungspersonal der Elbkinder-Kitas ist für Mittwoch zu einem Warnstreik und einer Urabstimmung aufgerufen. In den Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft ver.di für die 900 Beschäftigten in den einzelnen Gehaltsgruppen je 550 Euro mehr Geld. Das bislang vorliegende Arbeitgeberangebot von bis zu 14 Prozent mehr Geld sei eine Form von Lohndumping. Die Elbkinder-Geschäftsführung bedauerte das Vorgehen von ver.di. Die Verpflegung an den Kitas sei am Mittwoch durch externe Dienstleister gesichert.

