Elbchaussee nach Wasserrohrbruch gesperrt

Ein Wasserrohrbruch sorgt derzeit für Verkehrsprobleme auf der Hamburger Elbchaussee: Die vielbefahrene Straße wurde am Donnerstagvormittag zwischen Hohernzollernring und Liebermannstraße voll gesperrt. Die Fahrbahn sei auf einer Länge von fünf Metern abgesackt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Einige Autos wurden für die Arbeiten abgeschleppt.

Wasserrohrbruch in der Elbchaussee NDR 90,3 - 05.09.2019 14:00 Uhr Nach einem Wasserrohrbruch ist die Hamburger Elbchaussee abgesackt. Der Verkehr zwischen Blankenese und der Innenstadt wurde in beiden Richtungen gesperrt.







Sperrung wohl mindestens bis Montag

Wie lange die Reparatur dauert, ist noch unklar. Der Sprecher von Hamburg Wasser, Ole Braukmann, sagte, dies hänge davon ab, wie groß die unterirdischen Schäden seien. Wenn es keine gravierenden Schäden gebe, sei er zuversichtlich, dass die Fahrbahn Anfang kommender Woche wieder freigegeben werden kann, sagte er NDR 90,3.

Der Rohrbruch hatte sich am Vormittag offenbar an einer Hausanschlussleitung in Höhe der Othmarscher Säulenvilla ereignet. Braukmann erklärte: "Es ist nicht auszuschließen, dass die Straße unterspült wurde und Hohlräume entstanden sind." Am Donnerstagnachmittag zeigte sich Hamburg Wasser per Twitter jedoch zuversichtlich, dass die Reparaturen bis Montag abgeschlossen sind.

Umleitung über Parallelstraße

Wegen der Sperrung werden Verkehrsteilnehmer laut Hamburg Wasser stadteinwärts von der Liebermannstraße auf die Parallelstraße der Elbchaussee, die Bernadottestraße, gelenkt. Um die Stadt zu verlassen, könne man vom Hohenzollernring aus auf die Bernadottestraße ausweichen. Am Donnerstagnachmittag staute sich der Verkehr wegen der Sperrung bereits erheblich. Die Hamburger Polizei bat Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Erst Mitte August hatte ein Wasserrohrbruch an der Fruchtallee für erhebliche Verkehrsprobleme gesorgt.

Wasserrohrbruch: Elbchaussee gesperrt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 05.09.2019 17:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Wegen eines Wasserrohrbruchs ist ein Teilstück der Elbchaussee in Hamburg gesperrt. Ingmar Schmidt berichtet.







