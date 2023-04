Stand: 22.04.2023 16:40 Uhr Eishockey: Hamburg Crocodiles vor dem Aus

Eishockey-Oberligist Hamburg Crocodiles will am Montag Insolvenz anmelden. Unter anderem durch den unerwarteten Ausstieg eines Sponsors gebe es eine Etatlücke in mittlerer sechsstelliger Höhe, heißt in einer Mitteilung der Crocodiles. Dazu komme die allgemeine Wirtschaftslage. Außerdem heißt es, ohne eine geeignete neue Halle fehle eine langfristige Perspektive.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.04.2023 | 16:30 Uhr