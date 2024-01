"Eisbaden gegen Rechts" in Hamburg Stand: 13.01.2024 20:19 Uhr Am Elbstrand in Övelgönne sind am Sonnabend Hamburgerinnen und Hamburger zum Anbaden in die Elbe gegangen - mit einem politischen Ansinnen.

Unter dem Motto "Eisbaden gegen Rechts" versammelten sich rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Strandperle. Wind, Regen und knapp ein Grad Wassertemperatur hielten sich nicht davon ab, sich in die Elbe zu begeben und damit Spenden zu sammeln für Anti-Rassismus-Projekte und die Seenotrettung im Mittelmeer.

Eisbaden ist in Hamburg mittlerweile ein beliebter Trend. Seit drei Jahren ruft der Verein "Eisbademeisters Hamburg" in den Wintermonaten regelmäßig dazu auf, in der Elbe zu schwimmen und gleichzeitig Spenden zu sammeln.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 13.01.2024 | 19:30 Uhr