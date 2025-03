Stand: 10.03.2025 07:38 Uhr Einzelhändler Niemerszein stirbt im Alter von 85 Jahren

Einer der bekanntesten Hamburger Einzelhändler ist tot. Der Firmengründer Dieter Niemerszein starb im Alter von 85 Jahren, offenbar schon am 24. Februar. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Niemerszein hatte neun Edeka-Märkte eröffnet - unter anderem an der Hallerstraße, am Hofweg und an der Osterstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.03.2025 | 06:30 Uhr