Stand: 03.11.2022 09:09 Uhr Einstieg im Hamburger Hafen: Cosco akzeptiert wohl Einschränkungen

Der umstrittene Deal zum Einstieg der chinesischen Reederei Cosco im Hamburger Hafen ist offenbar in trockenen Tüchern. Laut "Bild"-Zeitung akzeptiert die Staatsreederei die Einschränkungen der Bundesregierung für die Beteiligung am Containerterminal Tollerort. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte sich trotz vieler Bedenken für den Deal eingesetzt. Vor seiner Reise nach Peking hat er aber eine neue China-Strategie angekündigt. "Einseitig abhängig darf die deutsche Wirtschaft nicht sein", so Scholz in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

