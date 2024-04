Stand: 12.04.2024 15:02 Uhr Einsatz für Polizeitaucher am Eurogate-Terminal

Polizeitaucher sind am Freitag zu einem Einsatz am Eurogate-Terminal im Hamburger Hafen ausgerückt. Offenbar besteht der Verdacht, dass an einem Containerschiff Schmuggelware oder Drogen am Schiffsrumpf versteckt sein könnten.

