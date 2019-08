Stand: 06.08.2019 11:11 Uhr

Einnahmen durch Hamburgs stationäre Blitzer sinken

Die Bußgelder der Temposünder bringen der Stadt Hamburg jedes Jahr Millionen ein. In den vergangenen sechs Monaten sind diese Einnahmen allerdings gesunken. Wie aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der CDU hervorgeht, mussten Temposünder im Vergleich zum Vorjahr rund 600.000 Euro weniger zahlen. Statt 6,1 Millionen nahm die Stadt noch 5,5 Millionen Euro ein.

CDU fordert mehr Blitzer vor Schulen und Kitas

Der CDU-Verkehrspolitiker Dennis Thering, der die Zahlen beim Senat anfragte, bezeichnet das als erfreuliche Entwicklung. Schließlich würden Raser eine besondere Bedrohung für alle Verkehrsteilnehmer darstellen, so Thering. Der Politiker forderte den Senat auf, mehr mobile Blitzanlagen vor Schulen, Kitas und Altenheimen aufzustellen.

43 stationäre Blitzer in Hamburg

Insgesamt 43 fest installierte Tempo-Blitzanlagen stehen in Hamburg - und haben auch im ersten Halbjahr 2019 wieder Zehntausende Temposünder fotografiert. Spitzenreiter bei den daraus resultierenden Bußgeldern ist der Blitzer an der Stresemannstraße 147 in Hamburg-Altona. Fast 700.000 Euro mussten Autofahrer dort wegen zu hoher Geschwindigkeit zahlen. Auf Platz zwei folgt ein Blitzer in Waltershof mit rund 400.000 Euro.

Zu den Ursachen der rückläufigen Einnahmen durch die Blitzer äußerte sich der Senat nicht. Die Hamburger Anlagen sind alle weiter in Betrieb.

