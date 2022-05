Stand: 31.05.2022 19:48 Uhr Einkommensmillionäre: Hamburg im bundesweiten Vergleich vorn

Hamburg bleibt im bundesweiten Vergleich das Bundesland mit den meisten Einkommensmillionären. Im Jahr 2018 hatten in der Hansestadt bezogen auf die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen 12 von 10.000 unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen Jahreseinkünfte jenseits der Millionengrenze, wie das Statistikamt Nord und das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf Basis neuester Daten mitteilte. In absoluten Zahlen waren es 1.247 Einkommensmillionäre, 51 mehr als 2017. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 31.05.2022 19:30