Einkaufszentrum in der Hafencity soll Mitte Oktober öffnen

Stand: 21.06.2024 06:50 Uhr

Das Westfield-Einkaufszentrum in der Hamburger Hafencity soll am 17. Oktober eröffnet werden. Das teilte das Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield am Donnerstag mit.