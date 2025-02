Stand: 24.02.2025 17:16 Uhr Einige Briefwähler mit Problemen bei Stimmabgabe in Wahllokal

Vor der Bürgerschaftswahl hat Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf Briefwählerinnen und Briefwähler vor Problemen bei der Stimmabgabe im Wahllokal gewarnt. Wer die Briefwahl bereits beantragt habe, könne persönlich nur mit dem zugestellten Wahlschein abstimmen. Bei der Bundestagswahl am Sonntag war laut Rudolf eine "mittlere, zweistellige" Zahl an Briefwählerinnen und Briefwählern zurückgewiesen worden, die nur die Wahlbenachrichtigung vorlegten. Wer Briefwahl beantragt habe und seine Wahlunterlagen nicht rechtzeitig bis zum Wochenende in der Post erhalte, solle einen Ersatzwahlschein anfordern. Das ist laut Rudolf bei der zuständigen Wahldienststelle spätestens bis Sonnabend um 12 Uhr möglich.

