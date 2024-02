Stand: 22.02.2024 09:57 Uhr Eingeschränkte Öffnungszeiten bei den Hamburger Finanzämtern

In Hamburg gibt es am Donnerstag und Freitag bei den Finanzämtern nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Hintergrund ist, dass wegen der Digitalisierung Software-Updates installiert werden müssen. Deshalb schließen die Informations- und Annahmestellen schon um 13 Uhr. Nicht betroffen ist der telefonische HamburgService. Von Montag an ist die Steuerverwaltung wieder wie gewohnt zu erreichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 22.02.2024 | 10:00 Uhr