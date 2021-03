Einfamilienhäuser: Wandsbek weist neue Flächen aus Stand: 21.03.2021 12:41 Uhr Im Bezirk Wandsbek können weiterhin Einfamilienhäuser gebaut werden. Zuletzt sind dafür neue Flächen beispielsweise in den Stadtteilen Marienthal, Volksdorf und Farmsen-Berne ausgewiesen worden.

Einfamilienhäuser und Einzelhaus-Bebauung prägen Hamburgs größten Bezirk, vor allem am Stadtrand. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. Laut der Antwort des Bezirks auf eine Anfrage der FDP-Fraktion sind allein zwischen 2015 und 2019 knapp 1.500 Einzel-Häuser gebaut worden. Es gibt es auch keine Empfehlung der Verwaltung, in Zukunft weniger Einfamilienhaus-Neubauten zu genehmigen. Das hatte die FDP-Fraktion erfragt, nachdem der Bezirk Nord für bundesweite Debatten gesorgt hatte.

Bezirk Nord: Keine neuen Einfamilienhäuser

Denn dort hatte die grün-rote Regierungskoalition entschieden, in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser auszuweisen. Die Wandsbeker FDP begrüßt , dass es in ihrem Bezirk kein pauschales Verbot von Einfamilienhäusern gibt. Gleichzeitig spricht sie sich auch für eine sinnvolle Nachverdichtung aus, sofern der Charakter einzelner Stadtteile gewahrt bleibt. Und auch die rot-grüne Regierungsfraktion in Wandsbek will den Bau von Einzelhäusern nicht verbieten.

