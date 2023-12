Eine Straße, drei Einsätze für die Hamburger Polizei Stand: 10.12.2023 10:38 Uhr Kurioser Einsatz für die Hamburger Polizei in der Nacht zu Sonntag: In Wandsbek ist in der Filiale einer Sparkasse gleich zwei Mal Alarm ausgelöst worden. Dadurch wurde jeweils auch die Vernebelungsanlage im Vorraum aktiviert.

Ein Kunde wollte zunächst nachts um 1.30 Uhr an der Wandsbeker Marktstraße Geld abheben. Doch plötzlich füllte sich der Vorraum der Bank mit dem Geldautomaten innerhalb weniger Sekunden mit weißem Nebel - der Mann konnte nichts mehr sehen. Er ertastete sich den Weg ins Freie und alarmierte die Polizei. Grund für die plötzlichen Nebelschwaden war offenbar ein technischer Defekt, die Beamtinnen und Beamten informierten den Sicherheitsdienst der Sparkasse.

Zweiter Einsatz der Vernebelungsanlage

Um kurz vor vier Uhr löste die Vernebelungsanlage dann erneut aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich in der Sparkasse ein Techniker auf, der den Alarm offenbar versehentlich aktiviert hatte. Erneut musste die Polizei anrücken.

Stromausfall: Drei Autos in Unfall verwickelt

Zu diesem Zeitpunkt gab es in Wandsbek auch einen Stromausfall, in dessen Folge die Ampeln in der näheren Umgebung ausfielen. Dadurch kam es auf der Wandsbeker Marktstraße zu einem Verkehrsunfall mit drei Autos. Ein Autofahrer kollidierte beim Abbiegen mit zwei anderen Wagen. Ein junger Mann wurde leicht an der Hand verletzt. Die Wandsbeker Marktstraße musste stadtauswärts drei Stunden lang gesperrt werden. Ob der Stromausfall auch zur technischen Panne in der Sparkasse führte, kann die Polizei nicht sagen.

