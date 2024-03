Stand: 07.03.2024 14:14 Uhr Einbrüche in Villen: 29-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Wegen Einbrüchen in mehrere Villen hat das Landgericht Hamburg am Donnerstag einen Angeklagten zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Strafkammer hatte der 29-Jährige am 9. April 2021 versucht, in ein Haus im Stadtteil Harvestehude einzudringen. Weil sich Zeugen näherten, gab er sein Vorhaben auf. Wenig später brach er in ein Haus im Stadtteil Ottensen ein und stahl Schmuck im Wert von 1.500 Euro sowie 500 Euro in bar. Die Beteiligung an drei weiteren Taten konnte ihm die Staatsanwaltschaft im Prozess nicht nachweisen. In das Urteil bezog das Gericht zwei frühere Verurteilungen ein und bildete eine Gesamtstrafe.

