Stand: 30.03.2024 07:09 Uhr Einbruchsversuch beim Luxus-Geschäft Hèrmes in Hamburg

Es sah aus wie ein Brand - am Sonnabendmorgen um 4.30 Uhr am Neuen Wall in der Hamburger Innenstadt. Doch was aus dem Luxus-Geschäft Hèrmes qualmte, war nur künstlicher Nebel. Damit schützt sich die Boutique offenbar vor Einbrecherinnen und Einbrechern - nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte versucht, in das Geschäft zu gelangen. Der künstliche Nebel nimmt Eindringlingen innerhalb von Sekunden jegliche Sicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.03.2024 | 07:00 Uhr