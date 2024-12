Stand: 03.12.2024 18:57 Uhr Einbruchsversuch bei Juwelier in Rissen

In Rissen hat ein Mann am Dienstag mutmaßlich versucht, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Dafür soll er die Tür mit Steinen beworfen haben. Der Besitzer des Geschäfts hörte den Lärm und rief die Polizei. Die konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

