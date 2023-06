Einbruchserie im Hafen - auch Polizei sucht nach Drogencontainer Stand: 26.06.2023 16:45 Uhr Die Einbruchserie am Containerterminal Altenwerder geht weiter: In der Nacht zu Montag haben wieder mehrere Männer versucht, an einen Container zu gelangen. Die Polizei vermutet, dass sie versteckte Drogen suchen - und sucht mit Röntgengeräten selbst nach einem besonderen Container.

Die Beamten und Beamtinnen gehen davon aus, dass unter den Tausenden Containern auf dem Gelände einer ist, der eine besonders große Ladung Drogen enthält - vermutlich Kokain. Schon seit mehr als zwei Wochen verschaffen sich immer wieder Männergruppen Zutritt zu dem Hafengelände.

Acht Männer festgenommen

Zuletzt in der Nacht zu Montag: Gegen 0.30 Uhr nahmen Einsatzkräfte dort drei Männer fest. Schon am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr hatte die Polizei drei Männer in einem Container erwischt. Wenige Stunden später führte ein Diensthund die Ermittler und Ermittlerinnen zu zwei weiteren Eindringlingen. Die acht Männer seien zwischen 21 und 30 Jahren alt und alle hätten die niederländische Staatsbürgerschaft, sagte deine Polizeisprecherin. Nach den polizeilichen Maßnahmen seien sie wieder freigelassen worden.

Zuletzt rund 30 Festnahmen

Insgesamt nahm die Polizei in den vergangenen Wochen bislang rund 30 Menschen fest. Die Polizei vermutet, dass sie mit großen Versprechungen von Drogenschiebern angeworben wurden, um den Zielcontainer zu finden.

Polizei setzt Röntgengeräte ein

Bei der eigenen Suche nach dem Container nutzen die Beamten und Beamtinnen jetzt eine mobile Röntgenanlage. Besonders im Fokus sollen jetzt Container sein, die länger als üblich auf dem Terminalgelände stehen und aus Südamerika kommen.

Hamburg als Umschlagplatz für Drogen

Seit mehreren Jahren steht auch Deutschland als Umschlagplatz im Fokus global agierender Kokainbanden. Im vergangenen Jahr hatten Hamburger Zollfahnder rund 9,5 Tonnen Kokain sichergestellt. Die größten Funde machten sie im Hamburger Hafen. Ende Januar 2022 hatte die Beamten in einem Container gut 2,6 Tonnen der Droge gefunden, versteckt unter Bananen aus Ecuador. Laut einem UN-Bericht haben sich die Niederlande, Belgien und Deutschland zu den wichtigsten Import-Drehscheiben für Kokain in Westeuropa entwickelt.

Derzeit versuchen Zoll, Polizei und Hafenbetreiber eine Strategie umzusetzen, mit denen die Häfen Hamburg und Bremerhaven besser geschützt werden sollen. In anderen nordeuropäischen Hafenstädten wie Rotterdam und Antwerpen haben kriminelle Banden die Häfen durch Korruption und Gewalt systematisch unterwandert. Ziel der Banden ist es laut Ermittlerinnen und Ermittlern, Drogenlieferungen unbemerkt aus den Häfen zu bergen.

