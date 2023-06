Stand: 23.06.2023 20:45 Uhr Einbruch bei der Harburger Tafel in Hamburg

Unbekannte sind in die Räume der Harburger Tafel in Hamburg eingebrochen und haben eine erhebliche Verwüstung angerichtet. Nach Angaben der Harburger Tafel haben die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Fensterladen aufgebrochen und anschließend eine der Fensterscheiben eingeschlagen. Die Täter hatten es zunächst auf einen Tresor abgesehen, es gelang ihnen jedoch nicht, diesen zu öffnen. Die Harburger Tafel vermutet, dass die Täter einige Spendendosen geklaut haben - wie viele und wie hoch der Sachschaden genau ist, war am Freitag zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.

