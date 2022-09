Stand: 12.09.2022 18:25 Uhr Einbruch bei Juwelier in Nienstedten

Zwei Unbekannte sind am frühen Montagmorgen im Schulkamp in Nienstedten in ein Juweliergeschäft eingebrochen. Sie lösten dabei Alarm aus, woraufhin der Inhaber die beiden Maskierten stellte. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Juwelier leicht verletzt wurde. Die Täter flohen mit Elektro-Scootern Richtung Elbchaussee. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

