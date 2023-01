Stand: 15.01.2023 15:05 Uhr Einbruch bei Goldschmied in Eppendorf: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Einbruch bei einem Eppendorfer Goldschmied sucht die Hamburger Polizei Zeuginnen und Zeugen. Fünf bis sechs Personen sollen laut Zeugen am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr das Geschäft an der Eppendorfer Landstraße aufgebrochen haben. Als die von Anwohnern alarmierte Polizei kam, flüchteten die Verdächtigen in verschiedene Richtungen. In dem Atelier waren mehrere Schränke und Schatullen geöffnet. Den Tresor ließen die Täter aber ungeöffnet zurück. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

