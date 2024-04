Stand: 17.04.2024 16:50 Uhr Einbruch am Jungfernstieg: 15-Jähriger in Untersuchungshaft

Nach einem Einbruch in ein Geschäft für Mobiltelefone am Hamburger Jungfernstieg hat die Polizei einen 15-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Jugendliche stehe im Verdacht, in der Nacht zum Mittwoch durch ein Schaufenster in das Geschäft eingebrochen zu sein und Mobiltelefone gestohlen zu haben, teilte die Polizei mit. Aufnahmen der Überwachungskameras aus dem Geschäft hätten einen jungen Mann bei der Tat gezeigt. Wenig später hätten die Ermittler in der Nähe des Tatorts den Verdächtigen mit fünf mutmaßlich gestohlenen Mobiltelefonen im Gepäck angetroffen. Der Jugendliche kam in Untersuchungshaft.

