Stand: 29.02.2024 12:20 Uhr Einbrecher überfallen 88-jährige Frau in Blankenese

In Blankenese ist eine eine 88-jährige Frau in ihrem Haus überfallen worden. In der Nacht zu Donnerstag sind zwei Unbekannte in das Einfamilienhaus eingebrochen und überwältigten die Frau. Sie durchsuchten über einen längeren Zeitraum die Zimmer und flüchteten. Die Gesuchten sollen 30 bis 35 Jahre alt sein. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die rund um den Baurs Park etwas beobachtet haben.

